Der US-Präsident sprach in einer aus dem Oval Office übertragenen Fernsehansprache. Er kündigte an, beim US-Kongress am Freitag neue Hilfen für die beiden Länder zu beantragen. Um die Hilfen zu realisieren müssten jedoch die Republikaner im Repräsentantenhaus ihren Machtkampf so weit beenden, dass die Kongresskammer wieder handlungsfähig wird. Seit dem Sturz des Vorsitzenden am 3. Oktober ist das Repräsentantenhaus ohne "Speaker".