In einem neuen Video für seine Wahlkampfkampagne, zeigt sich der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden in einem coolen grünen Auto. Das Corvette-Cabriolet aus dem Jahr 1967 erinnere ihn an sein Vater und seinen Sohn Beau, die beide gestorben sind, sagte Biden. Er liebe dieses Auto und verbinde mit ihm unglaubliche Erinnerungen. Biden, der US-Präsident Donald Trump im Amt ablösen will, hatte versprochen auch in der Autoindustrie neue Arbeitsplätze zu schaffen. Der 77-Jährige wird seine formelle Ernennung zum demokratischen Präsidentschaftsbewerber nicht auf dem Parteitag im Bundesstaat Wisconsin entgegennehmen. Der Schritt sei der Coronavirus-Pandemie geschuldet, teilt die Partei am Mittwoch mit. Wegen der Epidemie werde keiner der Redner bei der Veranstaltung vom 17. bis 20. August persönlich auftreten. In den meisten Umfragen zur US-Wahl liegt Biden derzeit vor Amtsinhaber Trump.

Mehr