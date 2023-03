STORY: Hohe Ehre für Bruce Springsteen. US-Präsident Joe Biden hat dem Rockmusiker und vielen weiteren Kulturschaffenden die National Medal of Arts verliehen. "Bruce Springsteen, Dichter, Troubadour und Chronist des amerikanischen Lebens, der Widerstandsfähigkeit, Hoffnungen und Träume. Empfänger der Freiheitsmedaille des Präsidenten, zusammen mit 20 Grammys, einem Oscar, einem Tony und Liebe von Millionen Fans über Generationen hinweg." Den höchsten Kulturpreis des Landes erhielten auch die Soul-Diva Gladys Knight, Modeschöpferin Vera Wang und die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus, die in der Serie "Veep" als US-Vizepräsidentin zu sehen war. "Ich muss später noch mit Julia sprechen und herausfinden, ob sie lieber Vizepräsidentin oder Präsidentin sein möchte." Bei der Ehrung des Schriftstellers Colson Whitehead witzelte Biden über seine eigenen Karrierepläne. "Colson Whitehead, einer der ersten und einzigen Romanautoren, der den Pulitzer-Preis für zwei aufeinander folgende Werke erhalten hat. Wie zum Teufel haben Sie das gemacht? Sehr, sehr gut, Mann. Ich bin selbst auf der Suche nach so einem Folgewerk." 2024 finden die nächsten Präsidentschaftswahlen statt.

