STORY: Wasser, wohin man schaut - seit Wochen sorgen heftige Regenfälle im US-Bundesstaat Kalifornien immer wieder für Überschwemmungen. Den Ort Felton im Bezirk Santa Cruz hat es am Samstag erneut erwischt. Einige Anwohner fühlen sich wie in einer zermürbenden Endlosschleife. "Wir haben alles aufgeräumt, und dann wurden wir sechs Tage später wieder überflutet. Wir stehen ziemlich unter Schock, denn obwohl wir uns darauf vorbereitet hatten, hatten wir nicht damit gerechnet, dass es so hoch steigen würde. Es bedeutet noch mehr Chaos, noch mehr Zerstörung." "Drei Überschwemmungen in zehn Tagen oder einer Woche sind ein bisschen zu viel. Es ist hart, aber das Leben geht weiter, wissen Sie." Die neue Wetterfront war mit Starkregen, Schnee und Böen auf die Küste gestoßen. Auf der Golden Gate Bridge in San Francisco wehte der Sturm einen Lkw um. Schäden gibt es vielerorts im US-Bundesstaat. Dieses Video zeigt ein massives Erdloch, das sich nach heftigen Regenfällen in der vergangenen Woche mitten auf einem Highway auftat. US-Präsident Joe Biden hat wegen der anhaltenden Winterstürme den Notstand in Kalifornien verhängt und Bundeshilfen für Wiederauf- und Reparaturarbeiten in den betroffenen Regionen angeordnet. Seit dem 26. Dezember sind laut laut US-Regierung mindestens 19 Menschen bei Überflutungen, Stromausfällen, Schlammlawinen und Erdabbrüchen ums Leben gekommen. In manchen Regionen Kaliforniens wurde innerhalb weniger Tage die Hälfte der durchschnittlichen Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres registriert. Für Montag haben Meteorologen weitere heftige Regenfälle vorhergesagt.

