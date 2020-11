Die Auszählung der Stimmen bei den US-Präsidentschaftswahlen hält in vielen Bundesstaaten noch an. Als sicher gelten 227 Wahlleute für den Demokraten Joe Biden, und 213 für Donald Trump. In Wisconsin liegt Biden nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen knapp vor Trump. Laut Edison Research und dem Sender CNN kommt er auf 49,4 Prozent und Trump auf 48,8. Da der Abstand weniger als einen Prozentpunkt beträgt, kann eine Neuauszählung beantragt werden. Trumps Team kündigte an, dies zu tun. Laut Wisconsins Wahlleiterin Meagan Wolfe gebe es hierfür keine Grundlage. Wie lange eine Neuauszählung dauern würde, sagte sie nicht. Mit zehn weiteren Stimmen aus Wisconsin würde Biden nur noch in Michigan, Arizona und Nevada gewinnen m üssen, in denen er jeweils knapp führt. Dann käme der 77-Jährige auf die 270 benötigten Wahlleute und wäre US-Präsident. Das Wahlkampfteam von Amtsinhaber Donald Trump will die Stimmauszählung in Michigan gerichtlich stoppen. Mit der Klage solle erreicht werden, dass die Zählung so lange ausgesetzt werde, bis es "nennenswerten Zugang" gebe, teilt das Team mit. Die am Dienstag gestartete Wahl dauert weiter an, aufgrund der hohen Anzahl an Briefwahl-Stimmen, die noch ausgezählt werden müssen.

