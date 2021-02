Erst die Pflicht, dann das Vergnügen. Nach diesem Motto, oder so ähnlich, verließ US-Präsident Joe Biden das Weiße Haus zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt. Um sich eine kleine Auszeit zu gönnen, stieg er am Freitag in den Helikopter, flog zur Präsidentenmaschine Air Force One, mit der er dann in seine Heimat nach Delaware reiste. Zuvor hatte der US-Kongress das billionenschwere Corona-Hilfspaket der Biden-Administration ein entscheidendes Stück vorangebracht. Nach dem Senat billigte am Freitag auch das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit von Bidens Demokraten einen entsprechenden Haushaltsplan. Im Senat hatte das Votum von Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gegeben, weil bei der Abstimmung von 50 zu 50 Stimmen ein Patt entstanden war. Dadurch sind die Demokraten im Senat nicht immer auf die Republikanischen Stimmen angewiesen. Biden will mit dem 1,9 Billionen Dollar schweren Programm die Folgen der Corona-Pandemie abfedern und die Konjunktur anschieben. Biden gab zudem in einem Interview mit dem Sender CBS bekannt, seinen Vorgänger Donald Trump von Geheimdienstinformationen ausschließen zu wollen. Als Grund gab er das "unberechenbare Verhalten" von Trump an. Es sei zu befürchten, dass ihm aus Versehen sensible Informationen herausrutschen könnten. Traditionell erhalten ehemalige Präsidenten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin einige Informationen. "Welchen Wert hat es, ihm Geheimdienstinformationen zu geben", sagte Biden. Trump brauche diese schlicht nicht. Während seiner Amtszeit machte Trump den Geheimdienst oftmals schlecht. Zudem war er nicht dafür bekannt, lange Besprechungen abzuhalten. Neben innenpolitischen Themen, hielt Biden in dieser Woche auch eine Grundsatzrede zur Außenpolitik, in der er eine Abkehr vom protektionistischen Kurs seines Vorgängers Donald Trump, sowie die Rückkehr in viele internationale Bündnisse ankündigte. Viel zu tun für Joe Biden. Doch am Wochenende: "Werde ich meine Enkelkinder sehen und mit Jill abhängen. Den Rest der Sachen rausräumen, die wir von unserem Haus in das andere Haus bringen müssen." White-House-Reporter berichten, dass sie seit Bidens Amtsantritt wieder einen geregelteren Alltag hätten. Im Gegensatz zu Trump, der dafür bekannt war, Journalisten durch seine unberechenbaren Tweets bis in die frühen Morgenstunden auf Trab zu halten, seien Bidens Arbeitszeiten ähnlich wie die eines Bänkers, schreibt USA Today.

