STORY: Bei seinem Besuch in Polen am Dienstag sagte der US-Präsident Joe Biden der Ukraine weitere Unterstützung im Krieg mit Russland zu. Biden unterstrich, dass die Ukraine siegen würde. Er sagte: "Die Ukraine wird nie und nimmer zu einem Sieg für Russland werden." Die Ukraine sei trotz des äußerst brutalen Vorgehens der russischen Streitkräfte immer noch frei. Biden betonte zudem, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine in den USA parteiübergreifend getragen werde. Biden sagte bei seiner Rede in Polen, dass niemand die Absicht habe, Russland anzugreifen. Russlands Präsident Wladimir Putin könne den Krieg mit einem Wort beenden. Und Joe Biden lobte die Hilfsbereitschaft der Polen, die bereits mehr als 1,5 Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben. Der US-Präsident äußerte sich nur wenige Stunden nach einer Rede von Putin, der erneut den Westen für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht hat.

