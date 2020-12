Ärmel hochgekrempelt und los ging es. Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich vor laufender Kamera gegen das Coronavirus impfen lassen. Der 78-Jährige ließ sich in einem Krankenhaus in Newark im Bundesstaat Delaware eine Spritze mit dem Biontech-Pfizer-Impfstoff geben. Danach warb Biden bei den US-Bürgern um Vertrauen in die Impfung und sagte, es gebe "keinen Grund zur Besorgnis". Er appellierte an die Amerikanerinnen und Amerikaner, sich ebenfalls impfen zu lassen, sobald ein Impfstoff für sie zur Verfügung stehe. Es werde noch einige Zeit dauern, bis die Pandemie eingedämmt werden könne, sagte Biden. "Das Wichtigste ist, dass man sagen muss, dass dies erst der Anfang ist. Es ist eine Sache, den Impfstoff herauszubringen. Und jetzt wird auch der von Moderna kommen. Aber es wird Zeit brauchen. In der Zwischenzeit - und ich will nicht wie ein Miesmacher klingen- hoffe ich, dass die Leute auf alle Experten wie Dr. Fauci hören. Wenn wir über die Notwendigkeit sprechen, während dieser Weihnachts- und Neujahrsfeiertage Masken zu tragen, dann tragen Sie Masken, mit sozialer Distanz. Und wenn Sie nicht reisen müssen, reisen Sie nicht." Der Demokrat Biden wird am 20. Januar als neuer Präsident vereidigt werden. Ob der amtierende Präsident, der Republikaner Donald Trump, auch eine öffentliche Impfung plant, ist bislang unklar.

