Der designierte US-Präsident Joe Biden will ein neues Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar schnüren und damit die weltgrößte Volkswirtschaft wieder in Schwung bringen. Mehr als 400 Milliarden Dollar sind für den direkten Kampf gegen die Corona-Krise geplant, die privaten Haushalte sollen mit insgesamt einer Billion Dollar unterstützt und den unter der Pandemie am stärksten leidenden Unternehmen und Kommunen mit etwa 440 Milliarden Dollar geholfen werden. "Rund 18 Millionen Amerikaner sind immer noch auf die Arbeitslosenversicherung angewiesen. Etwa 400.000 kleine Unternehmen haben ihre Türen dauerhaft geschlossen. Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass wir uns in einer Wirtschaftskrise befinden, die nur einmal in mehreren Generationen auftritt, zudem kommt eine Gesundheitskrise des gleichen Ausmaßes. Eine Krise, die großes Leid bei Menschen anrichtet. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen handeln, wir müssen jetzt handeln." 160 Milliarden Dollar sind allein für ein nationales Impfprogramm, mehr Schnelltests und den Ausbau von Testlabors vorgesehen sowie für kommunale Impfzentren in schlecht erreichbaren Regionen. Durch ein öffentliches Gesundheitsprogramm sollen 100.000 Jobs geschaffen werden. 170 Milliarden Dollar sind für Schulen und Universitäten vorgesehen. Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris sollen am 20. Januar in Washington vereidigt werden. .

