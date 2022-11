STORY: Ankunft von US-Präsident Joe Biden am Sonntag auf der indonesischen Insel Bali zum G20-Trefffen der wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt. Bei dem Treffen sollen eine Reihe von geopolitischen Themen besprochen werden. Darunter der Krieg in der Ukraine, die Spannungen in der Straße von Taiwan und die anhaltende Lebensmittel-, Energie- und Klimakrise. Mit Spannung wird auf ein geplantes Treffen von Biden mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geschaut. Bidens Sicherheitsberater, Jake Sullivan kündigte an, der US-Präsident werden bei dem Treffen völlig gradlinig und direkt sein. Biden selbst sagte vor dem Treffen, er kenne Xi und habe mit ihm mehr Zeit verbracht als mit jedem anderen führenden Politiker der Welt. Es sei vollkommen klar, wo jeder der beiden stehe. Nach dem Sieg seiner Partei bei den Wahlen zum US-Senat gehe er zudem gestärkt in das Gespräch. Biden werde auch Bereiche ansprechen, in denen die USA und China zusammenarbeiten könnten, hieß es. Etwa beim Klimawandel oder im Gesundheitswesen. Es wird das erste persönliche Treffen, seit Biden sein Amt als US-Präsident im Januar 2021 angetreten hat. Die US-Regierung geht aber nicht davon aus, dass das Treffen konkrete Ergebnisse haben wird.

