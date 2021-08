HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "Zunächst zum Thema Evakuierung: Wir haben uns darauf geeinigt, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Menschen so effizient und sicher wie möglich zu evakuieren. Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass wir bis zum 31. August fertig werden. Je früher wir fertig werden, desto besser. Jeder Tag des Einsatzes bedeutet ein zusätzliches Risiko für unsere Truppen. Die Beendigung des Einsatzes bis zum 31. August hängt jedoch davon ab, ob die Taliban weiterhin kooperieren und den Zugang zum Flughafen ermöglichen, ohne dass unsere Maßnahmen gestört werden. Darüber hinaus habe ich das Pentagon und das Außenministerium um Notfallpläne gebeten, um den Zeitplan anzupassen, falls dies notwendig werden sollte." "Je länger wir bleiben, desto größer wird die akute Gefahr eines Angriffs durch eine Terrorgruppe namens "ISIS-K", einem IS-Ableger in Afghanistan, der auch ein erklärter Feind der Taliban ist. Jeder Tag, an dem wir vor Ort sind, ist ein weiterer Tag, an dem ISIS-K versucht, sowohl US-amerikanische und verbündete Streitkräfte als auch unschuldige Zivilisten anzugreifen." "Die Staats- und Regierungschefs der G7, der EU, der NATO und der Vereinten Nationen haben sich darauf geeinigt, dass wir in unserem Vorgehen gegen die Taliban zusammenstehen werden. Wir waren uns einig, dass die Legitimität jeder künftigen Regierung davon abhängt, wie sie ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt und etwa verhindert, dass Afghanistan als Basis für den Terrorismus genutzt wird. Und wir waren uns einig, dass niemand von uns die Worte der Taliban als bare Münze nehmen wird. Wir werden sie an ihren Taten messen. Und wir werden uns über alle Schritte eng abstimmen."

