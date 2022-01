Am 6. Januar jährt sich die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dabei waren vier Menschen getötet worden, ein Polizist erlag am nächsten Tag seinen Verletzungen. Mehr als 700 Menschen wurden inzwischen festgenommen. Nun bereit sich die Polizei des US-Kapitols auf den ersten Jahrestag des Angriffs vor, der Polizeichef Thomas Manger. "Wir wissen von mehreren Veranstaltungen, die für Donnerstag geplant sind. Die meisten von ihnen sind für uns nicht von großer Bedeutung. Nichts deutet auf Probleme hin. Es gibt eine Veranstaltung im Gefängnis von D.C., die wir aufmerksam verfolgen. Aber auch hier gibt es nichts, was uns große Sorgen bereitet." Die Vorgänge vor einem Jahr werden von einem Kongress-Ausschuss untersucht, der sich auch mit dem Vorwurf befasst, Trump trage eine Mitverantwortung für die Gewalt. Trump sagte eine für den Abend des 6. Januar angesetzte Pressekonferenz in Florida ab. US-Präsident Joe Biden wird nach Angaben des Präsidialamts am 6. Januar die Rolle der Sicherheitskräfte im Kapitol würdigen.

