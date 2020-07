"Sein eigener Staff gibt zu, dass Donald Trump den wichtigsten Test eines US-Präsidenten nicht bestanden hat. "Die Pflicht, für euch zu sorgen, für alle von uns." "Und es wird vermeldet, dass er Gelder stoppt, die für mehr Tests und Aufklärung sorgen sollen." "Rekord-Fallzahlen, Krankenhausaufenthalte und Todeszahlen steigen an. Dieser Mann versteht es einfach nicht." "Er kann keine ökonomische Krise abwehren, ohne zu helfen, zu retten und zu lösen." "Er hat mit euch und dem Land abgeschlossen." "Wissen Sie, wir sind in einer Versorgungskrise gefangen, inmitten einer Wirtschaftskrise." "Ihr gebt alles, was ihr könnt, der Präsident aber nicht."