STORY: Kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion ist US-Präsident Joe Biden überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort versprach er, dass die USA der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen werden. Zudem kündigte er neue Sanktionen gegen Russland und ein neues Paket an Militärhilfe für die Ukraine im Volumen von 500 Millionen Dollar an. Es werde auch Munition für die Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himars sowie Panzerabwehrsysteme und Luftüberwachungsradar enthalten. Der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj bezeichnete den Besuch als extrem wichtiges Zeichen der Unterstützung für alle Ukrainer. In einer Rede lobte Biden den Mut der Ukraine beim Widerstand gegen den russischen Angriff. "Als Putin vor fast einem Jahr seine Invasion startete, dachte er, die Ukraine sei schwach und der Westen sei gespalten. Er dachte, er könnte uns überrumpeln. Aber da hat er sich gewaltig geirrt", sagte Biden. Die Menschen in Kiew zeigten sich erfreut über den Besuch des US-Präsidenten: "Das kam für mich genauso unerwartet wie für alle anderen. Es ist eine sehr angenehme Überraschung. Dieser Besuch ist ein wichtiger Schritt von Präsident Biden, und ich hoffe, dass diesem Schritt Neuigkeiten zur militärischen Unterstützung folgen werden. Ich glaube nicht, dass Biden hierhergekommen wäre, ohne eine wichtige, lang erwartete Hilfe für uns anzukündigen, zum Beispiel F-16 Flugzeuge." "Das ist unerwartet, aber sehr erfreulich. Es ist sehr schön. Wir haben die Videos vom St. Michaelsplatz auf Telegram gesehen, und sie haben mich zu Tränen gerührt." Biden kam vor einer geplanten Reise nach Polen in die Ukraine. Sein Besuch in Kiew war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden. Während Bidens Besuch gab es wieder landesweiten Luftalarm. Auch in Kiew heulten die Sirenen. Berichte über russische Raketenangriffe lagen aber nicht vor.

