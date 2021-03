Trauer und Anteilnahme in New York. Man wollte in der US-amerikanischen Millionen-Metropole ein Zeichen setzen und Solidarität zeigen mit den Angehörigen der Opfer der tödlichen Angriffe auf Massagestudios im US-Bundesstaat Georgia, bei denen 8 Personen durch Schüsse getötet wurden - darunter sechs Frauen asiatischer Abstammung. US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris besuchten am Freitag Georgia, um sich nach einem tödlichen Amoklauf dort mit asiatisch-amerikanischen Gemeindevertretern zu treffen. (KAMALA HARRIS) "Im letzten Jahr hatten wir Leute in Positionen von unglaublicher Macht, die asiatische Amerikaner zum Sündenbock gemacht haben. Leute mit dem größten Publikum, die diese Art von Hass verbreitet haben. Letztlich geht es darum, wer wir sind als Nation." // "Eine Tat gegen einen von uns ist eine Tat gegen alle von uns. Der Präsident und ich werden nicht still sein. Wir werden nicht danebenstehen. Wir werden uns immer gegen Gewalt, Hassverbrechen und Diskriminierung aussprechen, wo und wann auch immer so etwas auftritt." (JOE BIDEN) "Zu viele asiatische Amerikaner sind im letzten Jahr die Straßen auf und ab gegangen und haben sich Sorgen gemacht, sind jeden Morgen aufgewacht und hatten das Gefühl, dass ihre Sicherheit und die Sicherheit ihrer Angehörigen auf dem Spiel steht. Sie wurden angegriffen, beschuldigt, zum Sündenbock gemacht und schikaniert, sie wurden verbal angegriffen und körperlich angegriffen, getötet. Belegte Vorfälle von Hass gegen asiatische Amerikaner sind im letzten Jahr sprunghaft angestiegen, ganz zu schweigen von denen, die nie gemeldet wurden." Die tödliche Angriffsserie in Georgia hat in den USA die Debatte über zunehmende Diskriminierung asiatischstämmiger US-Amerikaner neu entfacht. Tatverdächtig ist ein 21-jähriger Mann, der am Dienstag in drei Massagesalons in und rund um Atlanta acht Menschen erschossen hat. Seine genauen Tatmotive sind bisher noch unbekannt.

