US-Präsident Joe Biden hat bei seiner ersten formellen Pressekonferenz das Impfziel seiner Regierung im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verdoppelt. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollten nun 200 Millionen Impfungen vollzogen werden, sagte Biden zum Auftakt am Donnerstag vor Journalisten. "Am 8. Dezember habe ich angekündigt, dass ich hoffe, in meinen ersten 100 Tagen 100 Millionen Impfungen in die Arme der Menschen zu bekommen. Wir haben dieses Ziel letzte Woche an Tag 58 erreicht, 42 Tage vor dem Zeitplan. Heute setze ich mir ein zweites Ziel: Bis zum 100. Tag meiner Amtszeit werden wir 200 Millionen Impfungen verabreicht haben. Das ist richtig, 200 Millionen Impfungen in 100 Tagen. Ich weiß, das ist ehrgeizig, doppelt so hoch wie unser ursprüngliches Ziel, aber kein anderes Land auf der Welt ist auch nur annähernd so weit gekommen, nicht einmal annähernd so weit wie wir. Ich glaube, wir können es schaffen. "

