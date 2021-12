Die Omikron-Variante breitet sich in den USA rasant aus. 40 Prozent mehr Infektionen und 18 Prozent mehr Todesfälle - das sind die Zahlen für November. Präsident Biden rief am Donnerstag nochmal alle auf, sich impfen zu lassen. Ungeimpfte würden im Winter krank werden oder gar sterben, sagte er am Donnerstag. Und die, die geimpft sind, müssten sich dringend boostern lassen. "Auffrischungsimpfungen wirken! Sie sind kostenlos, sicher und verträglich. Etwa 60 Millionen haben bisher eine erhalten. Lassen Sie sich also noch heute impfen oder boostern. Es ist an der Zeit, es ist höchste Zeit!" 36 Staaten hatten Mitte der Woche Omikron-Fälle gemeldet. Die Sorge ist groß, dass einige Krankenhäuser bald überlastet sein könnten. Das öffentliche Leben ist bereits insofern eingeschränkt, dass die meisten Arbeitgeber ihre Angestellten wieder von zuhause aus arbeiten lassen und größere Feiern und Veranstaltungen vermehrt abgesagt werden.

