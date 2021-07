NO USE AUSTRALIA BROADCASTERS. NO USE ABC, CNN, FOX, UNIVISION, TELEMUNDO, BBC AMERICA, NBC. VIDEO MUST BE USED IN ITS ENTIRETY. EXISTING GRAPHICS MAY BE OVERWRITTEN BY CLIENT'S OWN GRAPHICS BUT NO FURTHER EDITS ARE PERMITTED, INCLUDING FOR LENGTH. US-Präsident Joe Biden will den geplanten Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan bis Ende August abschließen - trotz der drohenden Gefahr eines Bürgerkriegs. Der Militäreinsatz ende am 31.8., sagte Biden am Donnerstag. Die Einwohner Afghanistans müssten nun alleine entscheiden, wie ihre Zukunft und ihr Land gestaltet werden sollten. Tausende einheimische Übersetzer, die für das US-Militär gearbeitet hätten, sollen vor dem Abzug der amerikanischen Soldaten aus dem Land in Sicherheit gebracht werden. Die Taliban rücken seit Wochen in Afghanistan vor und haben bereits zahlreiche Bezirke erobert. Vorausgegangen war der Beginn des Abzuges ausländischer Truppen. Von 1996 bis zu ihrem Sturz durch die US-geführten Truppen Ende 2001 hatten die Taliban Afghanistan beherrscht und die Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, massiv beschnitten. Die USA intervenierten in Afghanistan an der Spitze eines Nato-Bündnisses kurz nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Die Bundeswehr, die in Kundus im Norden stationiert war, hatte am 30. Juni ihren Einsatz beendet und die letzten Soldaten abgezogen.

