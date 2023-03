STORY: Die Regeln für US-Banken sollen nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank verschärft werden. Das sagte US-Präsident Joe Biden am Montag in Washington. Die US-Regierung habe schnell reagiert. Deshalb sollten die Amerikaner darauf vertrauen, dass das US-Bankensystem sicher sei. Es müsse aber vermieden werden, dass so etwas noch einmal passiere, so Biden: "Ich werde den Kongress und die Bankenaufsichtsbehörden auffordern, die Vorschriften für Banken zu verschärfen, um die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Bankenpleite zu verringern und amerikanische Arbeitsplätze und kleine Unternehmen zu schützen. Sehen Sie, das Fazit ist folgendes. Die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass unser Bankensystem sicher ist. Ihre Einlagen sind sicher. Lassen Sie mich Ihnen auch versichern, dass wir nicht aufhören werden, sondern alles tun werden, was nötig ist." Die auf die Finanzierung von jungen Technologiefirmen spezialisierte Silicon Valley Bank war nicht zuletzt wegen der Zinswende in Schieflage geraten. Kunden zogen Milliarden an Dollar ab. Die kalifornische Aufsichtsbehörde zog am Freitag die Konsequenzen und schloss die Bank.

