STORY: US-Präsident Joe Biden will in den kommenden Präsidentschafts-Wahlkampf mit dem Versprechen sozialer Ausgaben und höherer Steuern für Reiche ziehen. Zu lange hätten arbeitende Menschen ihre Gesundheit geopfert und seien von der Wirtschaft zurückgelassen worden, sagte das Staatsoberhaupt am Donnerstag vor Gewerkschaftsmitgliedern in Philadelphia. Es wird damit gerechnet, dass der 80-Jährige demnächst offiziell seine Absicht erklärt, erneut als Kandidat für die Demokraten anzutreten und um seine Wiederwahl 2024 zu kämpfen. Biden warf den oppositionellen Republikanern Verantwortungslosigkeit in der Haushaltspolitik vor und verwies auf sein Vorhaben, die Verschuldung um fast drei Billionen US-Dollar in einer Zehn-Jahres-Frist zu verringern. Dies soll mit Steuererhöhungen gelingen, unter anderem für alle, die mehr als 400.000 US-Dollar pro Jahr verdienen.

