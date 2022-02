Die USA seien vorbereitet. US-Präsident Joe Biden sagte am Montag, die Vereinigten Staaten sein angesichts der anhaltenden russischen Truppenaufstockung an der ukrainischen Grenze auf jedes Szenario vorbereitet. Er haben in der vergangenen Woche produktive Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj geführt und setze seine diplomatischen Bemühungen fort. Zuvor hatte die Regierung in Polen berichtet, man habe Grund zur Annahmen, dass Russland seine Militärpräsenz in Belarus erhöhen werde. Das bestätigte am Montag eine Sprecherin des Weißen Hauses. Mehr als 100.000 russischen Soldaten befänden sich an der Grenze zur Ukraine, die russischen Truppen in Belarus seien verstärkt worden und es sei mit weitern Aufstockungen zu rechnen. Das geplante Manöver russischer und belarussischer Truppen dort im Februar sei bekannt, sagt der polnische Außenminister Rau bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn. Belarus liegt zwischen Polen und Russland und grenzt im Süden an die Ukraine.

