STORY: US-Präsident Joe Biden ist trotz seines hohen Alters bei guter Gesundheit und uneingeschränkt amtsfähig. Das ist ihm jedenfalls beim jährlichen Gesundheitscheck bescheinigt worden. Der 80-Jährige habe nur kleinere Beschwerden und könne weiterhin "erfolgreich die Pflichten des Präsidentenamtes" ausüben, erklärte Bidens Leibarzt Kevin O'Connor. In seinem Attest hieß es, Biden sei weiterhin ein gesunder, kräftiger 80-jähriger Mann, der in der Lage sei, erfolgreich die Pflichten des Präsidentenamtes auszuüben. Bei einer Größe von 1,83 Metern wiege der Präsident knapp 81 Kilogramm. Er konsumiere keine Tabak-Produkte, trinke keinen Alkohol und treibe weiterhin mindestens fünf Mal pro Woche Sport. Weiter heißt es, Biden habe allerdings auch einige gesundheitliche Probleme. Unter anderem häufiges Räuspern und Husten infolge einer Verdauungserkrankung und einen steifen Gang wegen Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule. Das vom Weißen Haus veröffentlichte Gesundheitszeugnis war mit Blick auf eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur Bidens mit Spannung erwartet worden. Biden ist der älteste Präsident in der US-Geschichte. Bei der nächsten Präsidentenwahl 2024 wäre er 81 Jahre alt. Kritiker haben daher Zweifel an seiner Amtsfähigkeit geäußert. Dass Biden noch ziemlich schlagfertig ist, bewies er zuletzt am Donnerstag. Er wollte gerade eine Pressekonferenz verlassen, als ihn Reporter förmlich mit Fragen bombardierten und sich gegenseitig übertönen wollten. "Machen sie mal halblang", sagte Biden. Und ging, ohne auf die Fragen zu antworten.

