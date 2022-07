STORY: Tausche Speiseöl gegen Bier. Diese Aktion eines Münchener Brauerei-Gasthofs hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Knappheit an Speiseöl, die seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine herrscht, geht auch an der Gastronomie nicht vorbei. Und um weiter Schitzel und andere leckere Speisen braten zu können, hat man bei Giesinger Bräu in München die ungewöhnliche Aktion gestartet. Für einen Liter Raps- oder Sonnenblumenöl gibt es ein Liter Bier. Ein voller Erfolg, sagt Restaurantleiter Erik Hoffmann: "Die Kunden sind super zufrieden damit. Ihnen ist geholfen, uns ist geholfen. Sie helfen uns gerne. Und wir sind froh über jeden Liter Öl. Vor zehn Minuten kam selbst jemand aus der Ukraine an mit frischen 80 Litern. Und hat sich das gegen Bier eintauschen lassen. Also wir sind glücklich und zufrieden." Während ein Liter Bier in deutschen Kneipen etwa sieben Euro kostet, liegt der Preis für eine Ein-Liter-Flasche Sonnenblumenöl bei etwa vier Euro fünfzig- das macht das Angebot für viele Kunden verlockend: "Ja, ich finde die Aktion mega. Weil, eigentlich für alle ist es super. Wir kommen günstig an Bier und Giesinger Bräu ist damit auch geholfen, weil im Moment in Deutschland einfach eine Ölknappheit ist. Und damit ist es natürlich für alle eine super Möglichkeit." Bei Giesinger Bräu in München soll die Bier-für-Öl-Aktion eigentlich an diesem Sonntag enden. Aber wer weiß: Vielleicht kommen ja noch andere Gastronomiebetriebe auf den Geschmack. Die Bierfreunde dürfen noch hoffen.

