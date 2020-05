In Bayern sind seit Montag die Biergärten wieder geöffnet. Den Ankündigungen der bayerischen Staatsregierung folgte nun die Umsetzung. Alle Betriebe, die ein überzeugendes Hygienekonzept vorzeigen konnten, durften den Betreib wieder anlaufen lassen. Die Details bekamen die Gastronomen sehr kurzfristig zugestellt. Und die Umsetzung verlangte in kurzer Zeit viel Anstrengung. Doch das wahre Problem bleibt die beschränkte Möglichkeit durch die Abstandsregeln genug Umsatz zu generieren, wie Christian Lehner, Wirt des Park-Cafes im Alten Botanischen Garten im Zentrum von München am Montag erläuterte: "Und ganz banal, wir brauchen Hilfe. Das ist nach wie vor jetzt zu sagen‚ ja super jetzt könnt Ihr wieder Geld verdienen, das reicht halt nicht, aber da müßt Ihr halt gescheit wirtschaften'. Das ist ein totaler Schmarrn. Wir haben keine Chance so zu überleben. Wir werden weiterhin Hilfen brauchen. Für die Automobillobby gab es mehrfach Abwrackprämien und Energieprämien und sonst was. Entsprechende Rettungsschirme, Rettungsfonds brauchen wir jetzt ganz banal auch in der Branche." Und die Arbeit ist eher noch mehr geworden. Denn die Mindestabstände zwischen den Tischen, kontaktfreies Bestellen, penibelste Hygienevorschriften für Küche und Bedienungspersonal und vor allem die genaue Dokumentation, welcher Gast, wann an welchem Tisch saß, das alles muss beachtet werden. Doch solange das Wetter, so wie am Montag in München, mitspielt, ist der Besuch im Biergarten wenigstens ein erster guter Anfang, um wieder etwas mehr Geselligkeit unter freiem Himmel genießen zu können.