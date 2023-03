STORY: Großer Andrang bei großen Wellen an der Westküste Portugals. Am Dienstag kamen Hunderte Schaulustige an dem weltbekannten Big-Wave-Surf-Spot Nazaré zusammen, um die Surfer bei ihren wagemutigen Ritten zu bestaunen. Gewaltige Sturm-Tiefs hatten über dem Atlantik für die enorme Dünung gesorgt. Entsprechend konnten sich die Athleten, aber auch das fachkundige Publikum, auf das Spektakel vorbereiten. Mehrere Teams mit Jetskis zogen im Wechsel die Surfer in die Wellenberge. Wellen, die man mit Muskelkraft allein, wie sonst üblich, gar nicht mehr anpaddeln kann. Der Spot, der vor dem ikonischen Leuchtturm liegt, ist bekannt für seine riesigen Wellen. Zustande kommen diese auch durch die trichterförmige Unterwasserschlucht, die die herannahende Dünung noch mal extra stark in die Höhe katapultiert. Bereits mehrere Rekorde für Ritte von extrem großen Wellen wurden an diesem Ort aufgestellt. Doch von der Rekordmarke, die bei rund 25 Metern liegt, war man am Dienstag noch etwas entfernt.

