HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TON HANS-JOACHIM WATZKE (BVB-GESCHÄFTSFÜHRER): "Zunächst etwas, was jetzt mit der Bilanz von Borussia Dortmund gar nichts zu tun hat, einen Glückwunsch an den FC Bayern und an RB Leipzig vor mir, das Halbfinale der Champions League zu erreichen, ist allemal ein Glückwunsch wert. Ja, wir haben heute natürlich in diesen Zeiten völlig andere Verhältnisse. Wir haben bei Borussia Dortmund zehn sehr gute Jahre hat. Das komplette abgelaufene Jahrzehnt war aus unserer Sicht sehr, sehr gut. Sportlich mit zwei Meisterschaften, mit zwei Pokalsiegen, drei Supercupgewinnen und zum Vizemeisterschaften, plus dem Champions-League-Finale. Wirtschaftlich haben wir in den zehn Jahren immer tiefschwarze Zahlen geschrieben. Vom Ergebnis her haben wir einen Fehlbetrag zu verzeichnen, erstmalig von 43,9 Millionen. Das ist für Sie jetzt auch keine Überraschung mehr, da wir ja rechtsseitig schon 45 prophezeit hatten. Es ist dann etwas weniger geworden. "

Mehr