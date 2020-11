Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten nach Taifun Vamco auf 67 angestiegen. Und es ist wahrscheinlich, dass weitere Opfer dazu kommen. Denn wie der Krisenstab mitteilte, würden noch 12 Menschen vermisst. In den vergangenen 45 Jahren hat kein Taifun so viele Opfer gefordert. Der Tropensturm hatte Mitte der vergangenen Woche Starkregen und Windböen mit sich gebracht. Rund um die Hauptstadt Manila kam es zu Überschwemmungen. Etwa 400.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, über eine Million Menschen waren zeitweise ohne Strom. Noch immer stehen im Norden des Landes große Gebiete unter Wasser. Vamco ist der 21. Taifun, der in diesem Jahr über die Philippinen zieht. Allein im vergangenen Monat waren es sechs Tropenstürme. Wissenschaftler stellen einen Zusammenhang zum Klimawandel her. Die gestiegenen Temperaturen sorgen dafür, dass Naturkatastrophen häufiger auftreten und heftiger ausfallen.

