Diese Bilder sind nicht nur erschütternde Momentaufnahmen, sie sind auch die Preisträger des diesjährigen Pulitzer-Preises. In der Kategorie Nachrichtenfoto gewannen Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters den renommierten Preis für ihre Berichterstattung der gewalttätigen Proteste in Hongkong im vergangenen Jahr. Der Preis für investigativen Journalismus ging an Brian Rosenthal von der New York Times, der enthüllte, wie das Leben tausender Taxifahrer in New York City durch räuberische Kredite ruiniert wurde. In anderen Kategorien gewannen die Anchorage Daily News und ProPublica, weil sie aufgedeckt hatten, dass ein Drittel der Dörfer Alaskas keinen Polizeischutz hatte, und das Courier-Journal für seine Berichterstattung über Hunderte von Begnadigungen in letzter Minute durch den ehemaligen Gouverneur Matt Bevin. Anders als sonst wurden die Preisträger dieses Jahr online bekannt gegeben, von Dana Canedy, die die Pulitzer Preise verwaltet.