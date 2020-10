Muhammad Ikram ist am Zug. Im Gegensatz zu seinen Snooker-Mitspielern nutzt er keinen Queue, sondern sein Kinn. Der heute 32-Jährige aus dem pakistanischen Samundri wurde ohne Arme geboren. Doch mit Stärke im Herzen, so sagt er. "Gott hat mir zwar keine Arme gegeben, aber Mut. Und den habe ich genutzt, um meine Ziele zu erreichen. Niemand sollte also die Hoffnung aufgeben. Jeder sollte weitermachen." Mian Usman ist Mitbesitzer des Clubs, in dem diese Variante des Billards gespielt wird und erzählt, wie er Muhammad kennenlernte. "Er kam her und fragte, ob er spielen dürfe. Wir sahen ihn an und dachten, dass er das doch gar nicht kann. Doch er bestand auf einen Besuch. Wir sahen dann, dass er wirklich gut ist. Er gewinnt, aber verliert auch manchmal. Aber er ist wirklich sehr gut." Muhammad ist im ganzen Land bekannt. Seine Mutter, die noch immer in einer Lehmhütte am Stadtrand lebt, ist sehr stolz auf ihren Sohn. "Er ist jetzt so bekannt. Wir waren noch nicht dort, haben ihn noch nicht spielen sehen, aber jeder erzählt uns von ihm und seiner Berühmtheit, weil er eben sehr gut spielt und gewinnt. Alle sind sehr glücklich darüber und wir sind am glücklichsten, weil er unser Sohn ist." Und der Sohn will noch mehr erreichen. Muhammad hofft auf die Unterstützung der Regierung, um in Zukunft auch auf internationalem Niveau spielen zu können.

Mehr