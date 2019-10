In der einzigartigen Umgebung des Nationalparks Wattenmeer hat die Familie Backsen ihren Biohof. Auf der Insel Pellworm in Schleswig Holstein betreibt sie Ackerbau, hält Rinder und Schafe. Seit Jahren beklagen die Backsens allerdings Ernteausfälle und zwar aus ihrer Sicht wegen des Klimawandels. Tochter Sophie Backsen. "Wir kriegen das ja jetzt schon direkt mit, dass es viel mehr regnet oder der Sommer viel trockener ist als früher. Und dann ist eben schon die Motivation, dass man den Hof halten möchte, damit wir später vielleicht auch noch davon leben können. Und dann ja, wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, können wir das vielleicht nicht." Von der Regierung fühlt sie sich gelinde gesagt: verarscht. Die Klimaziele 2020 werden nicht eingehalten; Ein gerade geschnürtes Klimapaket scheint viel zu lasch. Deswegen verklagt die Familie die Bundesregierung. Silke Backsen. "Wir wünschen uns natürlich, dass wir gewinnen, das ist ja klar. Dass man wirklich einfach endlich die Regierung zum Handeln bewegen kann. Und dass sie nicht einfach uns Menschen oder uns, Bürger und Bürgerinnen versprechen, etwas versprechen, und dann einfach nicht einhält." Die Familie klagt zusammen mit dem Umweltverband Greenpeace. Juristisch gesehen ist die Klage eine Premiere in Deutschland, sagt der Anwalt der Kläger, Severin Pabsch: "Wir orientieren uns aber an erfolgreichen Klimaklagen, die wir in der Welt schon hatten, wie zum Beispiel die "Urgenda-Klage" in den Niederlanden. Aber tatsächlich werden wir morgen mit dem Gericht ganz neue, bislang unbeantwortete Rechtsfragen erörtern müssen. Trotzdem sind wir sehr zuversichtlich." Der Klage angeschlossen haben sich auch Familie Blohm, mit einem Obstbaubetrieb im Alten Land bei Hamburg, und Familie Lütke-Schwienhorst, die ihren Hof in Brandenburg betreibt. Für Donnerstag hat das zuständige Verwaltungsgericht Berlin einen Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt.