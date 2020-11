Der Impfstoff von Pfizer und Biontech gegen COVID-19 könnte noch vor Weihnachten ausgeliefert werden. Das bestätigte Uğur Şahin, Vorstandsvorsitzender von Biontech am Mittwoch in Frankfurt: "Also, in Europa wird es, wenn wir wirklich optimistisch rechnen, in der zweiten Dezemberhälfte dieses Jahres funktionieren. Es hängt wirklich davon ab, wie viel Rückfragen da sind und Voraussetzungen erfüllt sind. In den USA hat die FDA von Anfang an definiert, welches Paket sie sehen möchte und dieses Paket werden wir ihnen zur Verfügung stellen. Aber auch dort wird es einen Dialog geben, und ich könnte mir vorstellen, dass auch in den USA Ende der ersten Dezemberhälfte oder in der zweiten Hälfte eine Genehmigung erfolgen könnte." Sahin sagte, dass die US-Notfallgenehmigung in wenigen Tagen beantragt werden würde. Und die endgültigen Versuchsergebnisse ihres Impfstoffs zeigten nun auch weitere interessante Details: "Die endgültige Analyse hat nicht nur die 95% für die Gesamtbevölkerung bestätigt. Was, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht ist, ist, dass wir bei den über 65-Jährigen eine Wirksamkeit von mehr als 94% haben. Das heißt, dass der Impfstoff scheint zu wirken, egal jung oder alt, und die Wirksamkeit gerade in der älteren Population ist ja so wichtig." Es wird nach Firmenangaben erwartet, in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen herzustellen, genug, um 25 Millionen Menschen zu schützen. Im Jahr 2021 sollen dann bis zu 1,3 Milliarden Dosen produziert werden können.

