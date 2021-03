Das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, es ging am Freitag an Özelem Türeci und Ugur Sahin, die Impfstoffentwickler und Gründer des Unternehmens Biontech, verliehen durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In Anwesenheit der Bundeskanzlerin und mit Blick auf die rasche Impfstoffentwicklung der Mainzer Wissenschaftler sagte Steinmeier, eine ähnlich existenzielle Großtat sei im Schloss Bellevue noch nie ausgezeichnet worden. Der entwickelte Impfstoff sei in der Tat ein Dienst an der Menschheit. Nach der Verleihung zog Özelem Türeci eine Zwischenbilanz: "Was wir durch diese Krise bereits gelernt haben, ist, dass ein Unterschied gemacht werden kann, nämlich durch Mut, gepaart mit Demut. Da ist es wieder, Herr Bundespräsident, durch Professionalität gepaart mit Pragmatismus und durch ein Miteinander gepaart mit radikaler Verantwortungsübernahme eines jeden Einzelnen." Ugur Sahin zeigte sich optimistisch, sprach aber auch von weiteren schweren Monaten: "Wir haben einiges geschafft. Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. Und wir sind aber zwei Drittel des Weges schon gegangen. Der letzte Abschnitt, die nächsten sechs Monate, werden uns noch einiges abverlangen. Wir sind jetzt bereits in der dritten Pandemiewelle, bedingt durch eine Virusvariante, die sich einfach schwieriger kontrollieren lässt." Der Verdienstorden wird an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik.

