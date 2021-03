Auf diesem etwas unscheinbaren Gelände am Stadtrand von Marburg ruhen derzeit viele Hoffnungen. Hier produziert das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech seinen Corona-Impfstoff. Nach Erteilung der nötigen Genehmigungen kann im April mit der Auslieferung begonnen werden. Produziert wird 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche, mit 400 Mitarbeitern, teilte Biontech mit. Produktionsleiterin Valeska Schilling: "Sie müssen sich vorstellen, dass man jetzt in wahnsinnig kurzer Zeit unheimlich viel gemacht hat, unheimlich viel erreicht hat. Man hat einen Prozess hierher transferiert, ein Produkt, hat das Werk teilweise umgebaut und das alles in fünf Monaten. Das sind unheimlich kurze Zeiträume. Wenn man jetzt mal sich anschaut, ist schon alles fertig und genau so, wie es sein soll, dann ist die Zeit dafür zu kurz. Das bedeutet, es gibt immer noch Teile, die noch nicht fertig qualifiziert oder in Betrieb sind. Die müssen jetzt noch in Betrieb genommen werden und dann kann das Werk unter Volllast oder unter Hochtouren, wenn Sie so wollen, 24/7 produzieren. Einstweilen produziert der Teil, der schon produzieren kann, bereits im 24/7-Modus." Basis des Impfstoffs ist die so genannte mRNA. Der Botenstoff regt Körperzellen an, Teile des Corona-Virus herzustellen. Damit entsteht ein Schutz gegen Covid. Die mRNA wird in Bio-Reaktoren produziert. "In Marburg stellen wir den Wirkstoff her mittels In-vitro-Transkription. Das bedeutet, dass es ein Abschreiben, ein Kopieren von der DNA in die mRNA. Die mRNA ist der Wirkstoff dieses Impfstoffs und wird dann hier verpackt in Lipid-Nanopartikel, weil mRNA ein sehr fragiles Gebilde ist. Ist es verpackt, wird die Lösung weitergeschickt zum Abfüllort. Dort wird es in Vials abgefüllt und von dort aus an die Impfzentren weiter verschickt." Dort wartet man weiter dringend auf das Covid-Gegenmittel. Nach den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Institutes sind in Deutschland bisher etwa 13.5 Millionen Impfdosen verschiedener Hersteller verabreicht worden.

