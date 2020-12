Das Mainzer Biotechunternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollen in der Europäischen Union bis Ende des Jahres 12,5 Millionen Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs ausliefern. Die EU-Mitgliedstaaten würden den Impfstoff innerhalb von fünf Tagen erhalten, hieß es am Dienstag auf einer virtuellen Pressekonferenz. Der Impfstoff werde am Samstag in alle EU-Länder geliefert, so dass ab Sonntag mit Impfungen begonnen werden könne. In Deutschland wird er in 25 Verteilzentren gebracht, von wo aus er weiter in die 294 Landkreise verteilt wird. Er sei froh, dass es jetzt bald losgehen könne, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin. "Ja, wir sind absolut glücklich und erleichtert, dass wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben ja als Team in den letzten Wochen Tag und Nacht gearbeitet, um die offenen Fragen der europäischen Behörden zu adressieren. Und waren sehr glücklich, dass nach den letzten Fragen noch am gestrigen Tag noch die Genehmigung von der EMA kam und sie noch am selben Tag validiert wurde. Da haben wir natürlich gejubelt." Die Europäische Kommission hatte das Mittel am Montag als ersten Covid-19-Impfstoff in der EU zugelassen. Viele EU-Länder, darunter auch Deutschland, wollen am 27. Dezember mit Impfungen starten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte gesagt, bis Ende dieses Jahres würden über 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert und von diesen an die Impfteams verteilt. Gegenwärtig sorgt eine neue, womöglich ansteckendere Variante des Virus, die in Großbritannien entdeckt wurde, für Sorgen. Sahin sagte, er wisse noch nicht, ob sein Impfstoff gegen diese neue Variante schütze. "Also wissenschaftlich gesehen halten wir die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass eine Immunantwort gegen das Wildtyp-Virus auch gegen die neue Mutation schützen kann. Die neue Variante hat ja neun Mutationen. Aber das Gesamtprotein, das jetzt verändert ist, hat über 1200 Arminosäuren. Das heißt, es ist weniger als ein Prozent dieses Proteins wirklich verändert. Und wir wissen, dass unsere Immunantwort an ganz vielen Stellen dieses Proteins angreift." Er gehe davon aus, dass eine Rückkehr zu einem halbwegs normalen Leben ohne Shutdowns durch Impfungen bis Ende des Sommers erreicht werden könne, sagte Sahin.

Mehr