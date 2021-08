Pressetermin am Standort des US-Technologieriese Google in Berlin am Dienstag. Anlass war die Ankündigung eines Investitionsprogramms, Google will rund eine Milliarde Euro in den Standort im Herzen Europas investieren. Google-Zentraleuropa-Chef Philipp Justus sagt, es gehe um die digitale Infrastrukturen. "Wir werden eine Cloud-Region in Berlin-Brandenburg eröffnen und eine Cloud-Region in Frankfurt, die wir schon haben, noch einmal erweitern. Und als Zweites werden wir in erneuerbare Energien hier in Deutschland investieren, ein großes Investment in Windparks und in Solarenergie. Damit wir unserem Ziel näher kommen, bis zum Jahr 2030 ausschließlich CO2-freie in allen unseren Rechenzentren zu verwenden." Durch die neuen Anlagen werde es besser gelingen, die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland zu befriedigen, so Google. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach erkennt eine Chance für die Zukunft seines Bundeslandes: "Diese Cloud, die heute gestartet wird um elf Uhr, braucht irgendwann auch noch unterstützende Hardware und entsprechend laufen auch Gespräche mit Google, wo noch zusätzliche Rechenzentren insbesondere in Brandenburg gebaut werden können. Insofern ist es ein großer Tag für Brandenburg. Natürlich auch für die Brandenburger Wirtschaft, denn sie ist oftmals so kleinteilig und nicht groß genug, bestimmte IT-Infrastrukturen selber aufzubauen. Sie braucht einen solchen Dienstleister und wenn dieser Dienstleister jetzt auch noch europäische Spielregeln beachtet, dann weiß man eigentlich gar nicht, was man noch positiv dazu sagen soll." Google ist in Deutschland seit 2001 präsent und hat hier mehr als 2500 Mitarbeiter.

