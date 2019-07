Bilder, die nach Angaben der deutschen Hilsorganisation Sea-Eye Anfang Juli vor der libyschen Küste im Mittelmeer entstanden sind. Damals konnte das Rettungsschiff "Alan Kurdi" mehr als 40 Menschen vor dem Ertrinken retten. Jetzt sollen bei einem Schiffbruch vor der Küste Libyens bis zu 150 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Donnerstag. UNHCR-Sprecher Charlie Yaxley: "Nach unser Kenntnis haben etwa 300 Menschen den Hafen in Libyen verlassen und sind vor der Küste in Schwierigkeiten geraten. Einige von ihnen wurden gerettet, von örtlichen Fischern, die dann von der libyschen Küstenwache unterstützt wurden. Zusammen konnten sie rund 150 Menschen retten. Aber nachdem, was wir gehört haben, haben 150 weitere auf tragische Art und Weise auf See ihr Leben verloren. Wenn sich das bewahrheit, ist das in diesem Jahr die schlimmste Tragödie auf dem Mittelmeer. Und es macht einmal mehr deutlich, dass gehandelt werden muss. Um sicherzustellen, dass nicht noch mehr Menschen unnötigerweise sterben müssen." Der UNHCR fordert wie andere Organisationen mehr Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer. Zudem verlangen die Gruppen, dass auf dem Meer Gerettete nicht nach Libyen zurückgebracht werden. Sie würden dort unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert. In Brüssel und in den europäischen Hauptstädten wird darüber gestritten, wie die geretteten Flüchtlinge verteilt werden sollen.