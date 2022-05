STORY: Wohin man auch blickt, überall volle Straßencafés, Spaziergänger und Sonnenanbeter. Die Temperaturen sind für den Monat Mai ungewöhnlich hoch. So sagte der Deutsche Wetterdienst für viele Teile der Republik Temperaturen von bis zu 28 Grad voraus. Das galt auch für Frankfurt am Main. Hier mussten die Menschen sogar aufpassen, dass sie keinen Sonnenbrand bekamen. Deshalb galt, lieber vorsichtig sein: "Ja, jetzt ist noch relativ früh und die Temperatur noch nicht so hoch. Aber wir haben auf jeden Fall Sonnencreme dabei. Und ansonsten trinken...." In Berlin lockt das kühle Wasser der Spree. Doch zum Schwimmen und Plantschen ist es noch zu kühl. Das wird vermutlich vorerst auch so bleiben, denn perspektivisch sinken die Temperaturen wieder, auf ein frühlingshaftes Level von knapp über 20 Grad. Immerhin – laut Wetterdienst soll es auch noch am Mittwoch sommerlich warm bleiben.

