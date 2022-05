STORY: Hitzewelle in Pakistan hält an: Am Montag kletterten die Temperaturen in einigen Städten der Provinz Sindh im Südosten des Landes auf 48 Grad. Mit einer baldigen Abkühlung ist laut pakistanischem Wetteramt nicht zu rechnen. In dieser Siedlung in der Stadt Larkana leben viele Arbeiter mit niedrigem Einkommen. Sie berichten, dass sie in der extremen Hitze auf sich allein gestellt sind. O-TON DHANI BUKSH "Es ist sehr heiß. Wir haben hier weder Strom noch einen Solarventilator. Jemand von der Regierung sollte sich anschauen, wie wir leiden." An einigen Orten in der Provinz gibt es Abkühlungszentren zur Prävention von Hitzschlägen. Hier können sich die Bewohner zumindest kaltes Wasser abholen. Wissenschaftler warnen, dass mehr als eine Milliarde Menschen durch die Folgen der Hitze in der Region bedroht sind. Der frühe und heiße Sommer in der Region stehe im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Mehr