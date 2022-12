STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Georg Bätzing, Vorsitzender Deutsche Bischofskonferenz: "Für mich persönlich ist das so etwas, wie wenn ein Familienmitglied auf dem letzten Weg ist. Und ich spüre von vielen Menschen, die sagen, ja, wir denken jetzt an Benedikt, wir beten für ihn, dass er, ja, in seiner Schwäche Kraft und Zuversicht behält, dass er Hoffnung auf seinem letzten Weg findet und einen guten Weg gehen kann. Da verbinden sich jetzt weltweit ich glaube nicht nur Katholikinnen und Katholiken in dieser Zuversicht und dieser Solidarität mit dem schwerkranken Papst Benedikt. Ein wichtiges Zeichen. Wir beten und empfehlen ihn der guten Sorge unseres Gottes."

