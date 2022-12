STORY: Kirchenglocken läuteten am Samstagvormittag im Vatikan aber unter anderem auch im München. Die weltweite Trauer und Anteilnahme rund um den Tod des 95-jährigen emeritierten Papstes Benedikt XVI. ist groß. Dazu auch der Bischof von Limburg, Georg Bätzing mit einer ersten Reaktion: "Das erinnert mich daran, dass Papst Benedikt das wie ein Vermächtnis noch einmal geschrieben hat, als er im Zusammenhang des Münchner Missbrauchsgutachten, am 8. Februar diesen Jahres geschrieben hat: Bald werde ich vor dem Richter stehen, der auf mein Leben schaut. Aber dieser Richter ist nicht nur gerecht, er ist ein Freund und ein Bruder. Und in seiner Güte ist all das, was unzulänglich gewesen ist, in meinem Leben, aufgehoben. Und ich hoffe auf seine Güte und erlösende Gnade. So empfehlen wir den verstorbenen Papst der gütigen Hand unseres Gottes." Der aus Bayern stammende Josef Ratzinger, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, ist am Samstagmorgen im Vatikan verstorben. Er hatte 2013 als erster Papst seit 600 Jahren sein Amt als Oberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche niedergelegt. Seitdem lebte er zurückgezogen im Vatikan. Seinen Schritt hatte er damals damit begründet, dass er altersbedingt nicht mehr die Kraft habe, die päpstlichen Pflichten zu erfüllen. Ratzinger war 2005 zum Papst gewählt worden. Er war der erste Deutsche an der Spitze des Vatikans seit tausend Jahren.

Mehr