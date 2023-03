STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Rücktrittsankündigung des katholischen Bischofs von Osnabrück, Franz-Josef Bode: "Mit Wirkung des heutigen Tages hat Papst Franziskus meiner Bitte entsprochen, mein Amt als Bischof von Osnabrück niederlegen zu dürfen. Der Entschluss zu diesem Rücktritt ist bereits in den letzten Monaten in mir gereift. Mehrere Gründe haben mich dazu bewogen. In den fast 32 Jahren meines bischöflichen Dienstes, davon fast 28 Jahre als Bischof von Osnabrück, trug ich Verantwortung in einer Kirche, die nicht nur Segen gebracht, sondern auch Schuld auf sich geladen hat. Insbesondere im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen."

