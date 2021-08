Eine Maschine der US-Luftwaffe im Anflug auf den Flughafen Kabul. Flüge wie dieser haben seit der Machtübernahme der Taliban mehr als 18.000 Geflüchtete aus Afghanistan ausgeflogen. Dies teilte ein Mitarbeiter der NATO mit. Viele Menschen drängen sich weiterhin vor dem Flughafen, um eine Möglichkeit zu ergattern, das Land verlassen zu können. Dabei soll es immer wieder auch zu hitzigen Situationen kommen. Warnschüsse wurden abgefeuert, auch Tränengas soll eingesetzt worden sein. Handyaufnahmen zeigen Bilder von US-Soldaten, die ein Baby über den Stacheldraht der umgebenden Mauer heben. Satellitenaufnahmen zeigen unzählige Fahrzeuge auf den Straßen rund um das Flughafengelände. Das US-Außenministerium teilte mit, dass es zusätzliche Konsularbeamte nach Kabul und weitere Orte, darunter Katar und Kuwait, schicke, um bei den Evakuierungsbemühungen zu helfen. Auch Maschinen der Bundeswehr fliegen weiter Menschen aus. Diese Aufnahmen eines Passagiers zeigen Menschen, die in Kabul an Bord einen deutschen A400M gehen. Am frühen Freitagmorgen landete eine Maschine mit 181 Geflüchteten in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Mit bisher elf Flügen bis zum Freitagmorgen hat die Bundeswehr nach eigenen Angaben mehr als 1600 Menschen aus Kabul ausgeflogen. Flugzeuge der Lufthansa bringen sie dann von Taschkent aus weiter nach Frankfurt. Busse von dort trafen am Freitagmorgen in der Erstaufnahme im brandenburgischen Doberlug-Kirchhain ein. Dort geht es für alle zunächst mehrere Tage in Quarantäne.

