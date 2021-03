Die Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers nutzt die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die gestiegene Nachfrage nach Funkmasten für den bislang größten Börsengang des Jahres in Deutschland. Auf dem Frankfurter Parkett leuchteten am Donnerstagmorgen auf der Kurstafel 24,80 Euro auf - ein Plus von rund drei Prozent zum Zuteilungspreis von 24 Euro. Vantage Towers wird mit dem Börsengang mit mehr als zwölf Milliarden Euro bewertet. Gute Stimmung also an der Börse. Und das auch aus anderen Gründen, wie Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse von der Baader Bank am Donnerstag in Frankfurt erläutert: "Der US-Notenbankchef Jerome Powell ist der Liebling aller Aktionäre, auch hier in Frankfurt. Und er hat zwei sehr schöne Dinge gesagt! Erstens, die Konjunktur der US-Wirtschaft läuft wieder auf fast allen Zylindern und zweitens sieht er keine Möglichkeit, die Zinsen zu erhöhen, da die Arbeitslosigkeit immer noch zu hoch ist. Und wenn man diese beiden Aussagen zusammen nimmt, dann ist das, vom Himmel gesendet, Manna. Und das ist toll." Da passt es ins Bild, dass auch führende Wirtschaftsforschungs-Institute der deutschen Wirtschaft trotz der beginnenden dritten Corona-Welle ab Frühjahr einen Aufschwung zutrauen. Zwar dürfte das Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden ersten Quartal durch den Lockdown zwischen 1,4 und 2,7 Prozent fallen. Danach könne aber die Erholung beginnen, angeführt von der starken Nachfrage von Waren "Made in Germany" in den weltweit größten Volkswirtschaften USA und China.

