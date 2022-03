STORY: O-Ton Nadine Nurasyid: („Frauen? Natürlich können Frauen alles, was sollen Frauen nicht können?“) Es ist dieses Selbstverständnis mit dem Nadine Nurasyid als erste Frau überhaupt eine Männer-Profimannschaft im American Football in Deutschland trainiert. Seit November ist die 35-jährige Headcoach der Munich Cowboys in der German Football League, der höchsten deutschen Spielklasse. Dabei hat sie selbst erst mit 27 Jahren mit dem Sport angefangen. Zuerst als Spielerin und dann recht schnell als eine von mehreren Trainern. Dass sie jetzt die erste und einzige weibliche Headcoach in der GFL ist, für Nadine Nurasyid keine Herausforderung, sondern vor allem eine Ehre. O-Ton Nadine Nurasyid, Headcoach Munich Cowboys (GFL) (“Jetzt hat es tatsächlich doch etwas Aufmerksamkeit generiert und da müssen wir jetzt nur drauf achten, dass wir uns weiterhin auf das Sportliche konzentrieren und uns davon nicht ablenken lassen. Aber Herausforderungen intern sind dadurch nicht entstanden.“) Die studierte Sporttherapeutin ist als Headcoach die Chefin eines 15-köpfigen Trainerteams. Das besteht aus 13 Männern und einer weiteren Frau. Für den Wide Receiver Florian Lendau ist Nadine Nurasyid ein Gewinn. FLORIAN LENDAU, WIDE RECEIVER MUNICH COWBOYS (“Ob jetzt ein männlicher oder weiblicher headcoach ist vollkommen egal. Nadine macht einen super Job und das ist das Wichtigste. Vollkommen egal, welches Geschlecht.“) Sie selbst hat schon erfolgreich für die deutsche American Football Nationalmannschaft der Frauen gespielt, mittlerweile steht sie bei der Nationalmannschaft der Männer an der Seitenlinie, als Defense Coordinator. O-Ton Nadine Nurasyid, Headcoach Munich Cowboys (GFL) (“Selbst sehe ich mich gar nicht als Vorbild. Ich bin das aber auch schon öfter mal gefragt worden, ob mir das auch bewusst ist, dass ich eine Vorbildrolle einnehme für junge Mädchen. Und das kann natürlich sehr wohl sein. Dann bin ich stolz drauf, dass ich das sein kann. Dann freue ich mich natürlich darüber. Wenn eine junge Footballerin dann sagt: Wenn die das kann, kann ich das auch. Dann – go for it!“) Als Kind hat Nadine übrigens Ballett gemacht, jetzt tänzeln ihre Jungs, um in der kommenden Saison das gemeinsame Ziel – die Playoffs – zu erreichen.

Mehr