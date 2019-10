(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) BKA-Chef Holger Münch am Montag in Berlin vor dem Hintergrund, dass Thüringens CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring Morddrohungen bekommen hat: "Wir sehen, und das haben wir extra im Lagebild mit aufgenommen, dass wir vermehrt Übergriffe in den letzten Jahren hatten und haben auf Amtsträger, dass sich also rechtsextremistische Straftaten nicht mehr nur gegen den politischen Gegner links oder gegen Flüchtlinge zum Beispiel richten, sondern auch gegen Personen, die sich einsetzen, zum Beispiel im Flüchtlingsthema, Ehrenamtliche oder auch Kommunalpolitiker. Das ist eine Entwicklung, die uns insgesamt natürlich schon Sorge macht. Das ganz Gepaart mit einer herausragenden Hetze im Netz. Und dann reicht natürlich solche Tat, wie der abscheulichen Mord an Herrn Lübke, dass haben wir eine sehr starke Verunsicherung haben. // Wahlkampf hin oder Wahlkampf her. Das ist nicht so sehr unser Fokus. Wir raten aber immer dazu, zurückhaltend mit solchen Themen umzugehen. Das wird die unmittelbare Gefährdung oder Nicht-Gefährdung auf Grund eines solchen Schreibens nicht verändern, aber man könnte Nachahmer provozieren, und deshalb raten wir immer zur Zurückhaltung."