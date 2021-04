HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET. O-TÖNE Julian Nagelsmann, Trainer RB Leipzig: "Wenn wir nicht gewinnen oder unentschieden spielen, sehe ich es ähnlich. Dann ist die Saison nicht vorbei, aber der Meisterkampf wahrscheinlich. Dann wird es schwieriger. Dann haben wir trotzdem noch wichtige Ziele. Aber wir versuchen schon erst einmal morgen das Spiel zu gewinnen. Es wäre ja sehr, sehr schön, sehr sehr lohnend. Und die Jungs sind auch top motiviert, haben ne gute Stimmung, sind alle heiß, haben sich alle fleißig behandeln lassen gestern nach der Rückkunft von Nationalmannschaft. Und demnach bin ich sehr guter Dinge, dass wir auch ein gutes Spiel machen werden." "Natürlich ist die Ausbeute von Lewandowski extrem dieses Jahr. Die Tore, die Bayern mehr geschossen hat, sind quasi seine Tore, sogar ein bisschen mehr, die haben 30 Tore mehr als wir, jetzt sogar ein paar mehr Tore geschossen. Ja, natürlich ist es so, dass Bayern mit ihm besser wäre. Das ist glaube ich logisch, weil er einfach ein außergewöhnlicher Stürmer ist mit einer außergewöhnlichen Quote, was Tore angeht, aber auch Assists. " O-TÖNE Hansi Flick, Trainer FC Bayern München: "Wir haben Spieler, die sich der Situation schon öfters gestellt haben und auch gezeigt haben, dass sie eine enorme Qualität haben, gerade dann auch Leistung zu bringen, wenn es gefordert ist. Natürlich ist es auch immer so ein Spiel abhängig vom Verlauf, ein Quäntchen Glück, vielleicht auch das eine oder andere." "Dass Robert ein wichtiger Spieler für uns ist, steht außer Frage. Aber ich beschäftige mich mit der Situation nicht, weil ich ihn nicht zur Verfügung habe. Deswegen müssen wir mit Trainerteam, müssen schauen, wie wir das am besten lösen, wie wir es im Team natürlich auch ein bisschen verteilen. Wir haben Spieler, die auf den Positionen spielen können, also von daher."

