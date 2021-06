Diese Schuhe, sind etwas ganz Besonderes. Hätte Emmanuel Zündel sie schon als Kind gehabt, wäre ihm wohl einiges leichter gefallen: "Hätte ich so einen Schuh schon als Kind gehabt, hätte ich mir wohl den ein oder anderen blauen Fleck erspart." Emmanuel Zündel wurde fast blind geboren, und kann zwar Helligkeitsunterschiede erkennen, war jedoch sein Leben lang auf einen Blindenstock angewiesen. Jetzt nutzt er die sogenannten InnoMake-Schuhe, die mit Ultraschallsensoren ausgestattet sind und die Träger vor Hindernissen warnen können, die außerhalb der Reichweite des Stocks liegen. Per Bluetooth sind sie mit dem Smartphone verbunden, das ein Warnsignal absetzt. Entwickelt wurden sie von dem österreichischen Startup Tec-Innovation, dessen CEO Markus Raffer selbst nur eine Sehfähigkeit von etwa 4% hat. "Das heißt, ich habe schon sehr früh, diverse Hilfsmittel ausprobiert, und hatte aber nie was gefunden, mit dem ich zufrieden war. und als ich von dieser Idee gehört habe, eine Hinderniserkennung in Schuhe zu verbauen, war ich von Beginn an total fasziniert. war viele andere Entwicklung sind allein daran gescheitert, dass sie nicht alltagstauglich waren." Für Emmanuel Zündel scheint diese Alltagstauglichkeit gegeben, besonders auf Strecken, bei denen er eigentlich keinen Stock braucht, wie etwa an der Arbeit oder Zuhause. "Es ist mir schon ein paar mal so gegangen, dass ich unterwegs war, und der Schuh vibriert hat, und ich mir dann mit Stock und so weiter genau angeschaut hab warum er jetzt vibriert, und bin dann da drauf gekommen, dass da Hindernisse stehen, an denen ich wegen der Geschwindigkeit immer dran vorbeigegangen bin." Zur Auswertung der Signale nutzt das System lernfähige Algorithmen, um zukünftig noch mehr Informationen über die dazugehörige App bereitzustellen.

Mehr