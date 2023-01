STORY: Eine schwierige Reise in einem besonders schwierigen Moment. Der US-Außenminister Antony Blinken ist am Montag auf dem Flughafen Ben Gurion im Osten von Tel Aviv gelandet. Angesichts der jüngsten Gewalt-Eskalation im Nahost-Konflikt hat Blinken bereits im Vorfeld Israelis und Palästinenser zur Mäßigung aufgerufen. Antony Blinken, US-Außenminister: "Es liegt in der Verantwortung beider Seiten, die Spannungen abzubauen, anstatt sie zu schüren. Wir müssen auf den Tag hinarbeiten, an dem die Menschen in ihren Gemeinden, Häusern und Gotteshäusern keine Angst mehr haben müssen. Nur so kann die zunehmende Gewalt gestoppt werden, durch die schon zu viele Menschen getötet wurden - zu viele Israelis und zu viele Palästinenser. Das werde ich während meiner Zeit in Israel und im Westjordanland jedem klarmachen, den ich treffe." Die US-Regierung bleibt bei ihrer Haltung, wonach eine Zwei-Staaten-Lösung der einzige Weg zu einer dauerhaften Lösung des Konflikts ist. Bei den anstehenden Gesprächen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas will Blinken beide Seiten dazu ermutigen, Schritte zur Deeskalation zu ergreifen.

