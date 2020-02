Die US-Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren hat auch nach der TV-Debatte in Nevada mit ihrer Kritik am ehemaligen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg nicht zurückgehalten. Bei Bloombergs erster TV-Debatte zu den Vorwahlen der US-Demokraten war er von seinen Rivalen scharf angegriffen worden. Neben Elizabeth Warren attackierten ihn auch Bernie Sanders, Joe Biden und Pete Buttigieg. Sie warfen dem Milliardär unter anderem vor, die Präsidentschaft mit hohen Wahlkampfausgaben kaufen zu wollen. Die Debatte hat vor der Urwahl der Demokraten in Nevada stattgefunden. Bloomberg nimmt nicht an den ersten Vorwahlen teil, sondern steht erstmals am Super Tuesday Anfang März auf den Wahlzetteln. Dann finden Abstimmungen in besonders vielen Bundesstaaten statt. Der Sieger der Vorwahl tritt Anfang November bei der eigentlichen Präsidentenwahl gegen Trump an, der als sicherer Kandidat der Republikaner gilt.