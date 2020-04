Tulpen soweit das Auge reicht. Im nordrhein-westfälischen Holzheim nahe der holländischen Grenze blüht und grünt es in der Natur. Der traditionell eher wechselhafte April bringt zur Zeit Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen nach Deutschland. Viele Menschen zieht es ins Grüne. Blumenliebhaber können sich auf manchen Feldern selbst die Blumen für einen bunten Strauß schneiden: "Wir haben zwei kleine Kinder zuhause, und wir sind ganz froh, dass wir doch relativ häufig rausgehen können, Fahrrad fahren, wenn man sonst schon nichts machen kann, ist die Natur dann auch immer eine gute Lösung." "Vor allen Dingen, weil wir hier sehr viele Grünflächen haben, und wir können uns hier ausbreiten, keiner läuft hier einem vor die Füße, also, wir sind an und für sich sehr zufrieden, dass wir raus können, und das Wetter mitspielt." Auch wenn es tagsüber vergleichsweise warm wird, kann es in der Nacht noch Frost geben. Im Sächsischen Staatsweingut auf Schloss Wackerbarth in Radebeul brennen daher bei Kälte Paraffin-Kerzen zum Schutz der Weinreben. Diese erhöhen die Lufttemperatur in Bodennähe um mehrere Grad, überlebensnotwendig für die zarten, jungen Triebe.